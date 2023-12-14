Вифлеємський вогонь миру поширюють у церквах, лікарнях і школах на Тернопільщині. Цьогоріч його доставили словацькі скаути і передали пластунам в храмі Ужгорода.

Вогонь миру передали у лікарні, школи, дитячі будинки, а також церкви. Відтепер його можуть отримати жителі краю.

«Кожного року перед Різдвом настає чарівний час, коли серця людей наповнюються надією, теплом і вірою в добро. Традиція Вифлеємського вогню прийшла до нас від австрійських скаутів, які, беручи цей вогонь в місті Вифлеємі земного народження Христа Спасителя показували тим самим Божу любов, яка була донесена до тих людей, які найбільше потребують, до людей самотніх, старших, сиріт. Для нас сьогодні цей вогонь — це вогонь перемоги. Тут є свій символізм як Христос переміг гріх. Так само цей вогонь хай запалиться у наших серцях як впевненість у тому, що мир прийде тільки тоді, коли ми переможемо», – зазначив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Вифлеємський вогонь можуть отримати всі охочі жителі краю. Він палатиме до Йордану.

Додамо, «Вифлеємський Вогонь Миру» – міжнародна щорічна скаутська акція. Впродовж останніх років Вогонь став важливим атрибутом святкування Різдвяних свят для багатьох українців. Адже його приносять в різні куточки світу як символ миру, любові та співчуття.