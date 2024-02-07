Вибухи прогриміли в сусідній з Тернопільщиною області: Україна пережила чергову ракетну атаку

Через російський ракетний удар в Голосіївському районі Києва сталася пожежа, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Унаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі сталось загоряння будівлі. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Мер Віталій Кличко уточнив, що, попередньо, загоряння сталося в багатоквартирному будинку. Також відомо про пошкодження лінії електропередач у Дніпровському районі. За даними Кличка, у цьому районі постраждали двоє людей, передає Радіо Свобода.

Близько 6:00 7 лютого у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. ЗСУ повідомляли про рух кількох груп ракет. Місцева влада поінформувала про удари по Харкову, Миколаєву та Дрогобичу на Львівщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.