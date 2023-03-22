Вночі під час повітряної тривоги у сусідній з Тернопільщиною області пролунали вибухи

В ніч на 22 березня на Хмельниччині під час повітряної тривоги, що тривала понад три години, було чутно вибухи.

В Хмельницькій ОВА прокоментували звуки вибухів, що чули жителі обласного центру, передає Depo.Хмельницький.

Через чергову масовану атаку дронів по Україні повітряна тривога на Хмельниччині тривала трохи більше ніж три години. Скільки повітряних цілей запустили окупанти, наразі невідомо.

Попередньо, повідомлялося про роботу ППО на Хмельниччині через повітряний об’єкт, який фіксувався на півночі області. Щоправда, цю інформацію оприлюднили лише у моніторингових пабліках та місцевих телеграм-каналах. Офіційно ця інформація була підтверджена пізніше.

Що до вибуху у Хмельницькому, який пролунав о пів на третю ночі, то цю інформацію майже одразу підтвердили у Хмельницькій ОВА.

Згодом обладміністрація оновила свою інформацію. Про роботу ППО в області в ОВА повідомили близько 4:30, зазначивши, що прильотів на Хмельниччині не зафіксовано.

“Прильотів на території області наразі не зафіксовано. Працюють сили ППО. Деталі згодом”, – повідомили в пресслужбі ОВА.

Нагадаємо, вночі під атакою дронів-камікадзе опинилася столиця України. Сили ППО збили всі цілі.