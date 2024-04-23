Герої захисники з 68-ї єгерської бригади знищують ворожу спецтехніку «тернопільськими дронами».

Відповідне відео у соцмережах виклав міський голова Тернополя Сергій Надал. На відео показано, як дрон, який єгерям передала міська рада, спалює ворожу техніку.

За словами міського голови, оператор дрона, в складних погодних умовах, зумів знищити ворожу техніку.

«68-а єгерська бригада винищує спецтехніку ворога дронами від Тернопільської громади. Дякую Вам за сміливість. Дякую платникам податків за можливість постійно закупляти техніку для наших військових. Плідно працюємо далі задля Перемоги! Слава Україні», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Нещодавно міський голова Тернополя показав, як Герої-захисники з 35 окремого стрілецького батальйону винищують ворога квадрокоптерами, які для них закупила Тернопільська громада. А бійці 55 батальйону знищують московських окупантів за допомогою бомбардувальних дронів, які теж закуплені мерією Тернополя.