Днями тернопільський волейбольний клуб «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ» став срібним призером Кубка України з волейболу.

Титульним спонсором команди є відомий аграрій та меценат, голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз. Вже майже чотири роки підприємець всіляко допомагає волейболісткам у вирішенні дрібних й масштабних фінансових проблем.

Під час матчу 13-го туру жіночої Суперліги України сезону 2019-2020 рр. Петру Івановичу Гадзу вручили відзнаку «Меценат року».

– Волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-ГАДЗ» – взірець професійності та самовіддачі. Своєю наполегливістю й працею вони здобули для нашого краю не одну перемогу й завоювали почесне місце у волейбольній спільноті. Дівчата довели, що Тернопілля – спортивний куточок України. Я й надалі продовжуватиму підтримувати команду й вболіватиму за неї. Саме за такими молодими та ініціативними людьми – наше майбутнє, – зазначив Петро Гадз.