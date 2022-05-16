Від сьогодні на дорогах Тернополя знову будуть працювати камери контролю порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомили у Національної поліції України.
Війна внесла багато корективів до нашого звичного життя. З початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими.
Система автоматичної фіксації вже відмінно себе зарекомендувала та довела свою ефективність до війни. Й наразі готова повернутись до роботи.
З 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.
Розташування камер у Тернополі:
- просп. Злуки, 47Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе
- просп. Злуки, 45Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого
- вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка
- вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери
- просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальця.