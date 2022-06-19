Трагічна звістка надійшла у Шкроботівку, що на Тернопільщині. Від рук окупантів загинуло відразу двоє захисників з цього села.

Про важку втрату повідомили на сторінці Великодедеркальської об’єднаної територіальної громади.

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“Дедеркальська громада у жалобі… Трагічне повідомлення про загибель від рук рашистів двох жителів с. Шкроботівки затьмарила цей сонячний літній день. Антонюк Сергій Сергійович, 1975 р. н. та Яцюк Анатолій Іванович, 1988 р. н. віддали своє життя за наш з вами спокій. Висловлюємо щирі співчуття сім’ям та родинам Героїв! Вічна пам’ять та вічний спокій!”, – ідеться у повідомленні.

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