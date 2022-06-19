Був сміливим і відважним воїном: у Тернополі попрощалися з бійцем, котрий загинув під час танкової атаки. ВІДЕО

У Тернополі провели в останню путь воїна Ігоря Гесюка, який загинув у боях на Запорізькому напрямку, захищаючи Україну.

З початком повномасштабної війни чоловік без вагань пішов за власним бажанням боронити країну від російських окупантів, ідеться в сюжеті TV-4. Як розповіли у ЗСУ, тернополянин доглядав стареньку матір, тож був звільнений від військової служби. Незважаючи на це, він виявив бажання захищати Батьківщину і сам прийшов у військкомат.

17 червня захисник загинув під час танкової атаки рашистів.

Віддати шану Герою прийшли рідні, друзі і побратими. У їх пам’яті він назавжди залишиться сміливим, відважним і справедливим воїном.