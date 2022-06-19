У Тернополі провели в останню путь воїна Ігоря Гесюка, який загинув у боях на Запорізькому напрямку, захищаючи Україну.
З початком повномасштабної війни чоловік без вагань пішов за власним бажанням боронити країну від російських окупантів, ідеться в сюжеті TV-4. Як розповіли у ЗСУ, тернополянин доглядав стареньку матір, тож був звільнений від військової служби. Незважаючи на це, він виявив бажання захищати Батьківщину і сам прийшов у військкомат.
17 червня захисник загинув під час танкової атаки рашистів.
Віддати шану Герою прийшли рідні, друзі і побратими. У їх пам’яті він назавжди залишиться сміливим, відважним і справедливим воїном.