Ще один Герой з Тернопільщини поліг у бою з окупантами

Захищаючи Україну загинув боєць з Тернопільщини Руслан Романець.

Про це у Фейсбуці повідомила Ірина Марійовська.

Сьогодні тіло захисника привезуть у Рідне село Різдвяни колишнього Теребовлянського району.

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“Шановні односельці! Просимо долучитися до зустрічі загиблого ГЕРОЯ України Романець Руслана. Завтра 19.06 його тіло привезуть в рідне село Різдвяни. Просимо зібратись о 13:00 год біля сільської ради”, – ідеться у повідомленні.

Вічна пам’ять Герою!