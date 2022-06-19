Захищаючи Україну загинув боєць з Тернопільщини Руслан Романець.
Про це у Фейсбуці повідомила Ірина Марійовська.
Сьогодні тіло захисника привезуть у Рідне село Різдвяни колишнього Теребовлянського району.
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“Шановні односельці! Просимо долучитися до зустрічі загиблого ГЕРОЯ України Романець Руслана. Завтра 19.06 його тіло привезуть в рідне село Різдвяни. Просимо зібратись о 13:00 год біля сільської ради”, – ідеться у повідомленні.
Вічна пам’ять Герою!