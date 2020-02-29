Днями у Києві під стінами Міністерства освіти та науки України зібралося кілька десятків осіб. Вони вимагали відставки очільниці МОН Ганни Новосад.

На думку депутата Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василя Чашки, реформа освіти, яку проводить Новосад, призведе до скорочення 70-ти тисяч вчителів й нівелює роль та цінність традиційної сім’ї.

Про це свободівець заявив у прямому ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– «Свобода» вимагає, аби міністр освіти і науки Ганна Новосад пішла у відставку. Її нововведення є антиукраїнськими, вони руйнують інститут традиційної сім’ї. Також пам’ятаємо, як очільниця МОН бідкалася через низьку заробітну плату й неможливість утримувати власних дітей за 36 тисяч гривень. Натомість стало відомо, що Новосад отримує по 150-200 тисяч премії. Нас обурює вилучення з підручників для загальноосвітніх шкіл будь-яких ілюстрацій та тексту з приводу української сім’ї, адже вона є традиційною, передається з покоління в покоління. Міністром Новосад навіть створена антидискримінаційна комісія, яка вилучає будь-які статеві ознаки в учнів. Немає чіткого трактування, хто дитина – хлопець чи дівчинка. Під стінами міністерства протестували й вчителі, адже реформа, яку проводить Новосад, призведе до скорочення 70-ти тисяч педагогів, – пояснив Василь Чашка.

За словами свободівця, такі необдумані нововведення в освіті матимуть вкрай негативний вплив на суспільство.

– Ці нав’язування в освіті можуть призвести до зменшення генофонду, не буде поняття нормальної української сім’ї – чоловіка і дружини. Багато психологів б’ють на сполох через те, що дитина, яка росте в нетрадиційній парі, важко соціалізовується в сучасних умовах. Наше пріоритетне завдання у сфері освіти – не тільки випуск висококваліфікованих кадрів, а й відстоювання традиційної української сім’ї. Я неодноразово був свідком так званих «маршів рівності». Під час їх проведення були настільки серйозні заходи безпеки, що я не пам’ятаю таких навіть у часи Революції Гідності. П’ятиметрові паркани, бронетехніка, регулярні штурми людей, які відстоювали традиційні цінності. Депутатів, звичайних людей, представників духовенства тричі нагло били. Це – показова сила міністра внутрішніх справ Авакова. Після завершення маршу я навіть помітив 15-16-річних дітей однієї статі з київських шкіл, які, тримаючись за руки, йшли до цих людей, які одягнуті дуже некультурно. Не хочу сказати, що це був парад збоченців, але дійство – не з найприємніших. Днями ВО «Свобода» направила лист до Офісу президента з вимогами збільшити зарплати вчителям, як і обіцяв Володимир Зеленський, пропагувати інституту традиційної сім’ї, а у разі невиконання зазначеного – відправити міністра Новосад у відставку, – додав Василь Чашка.