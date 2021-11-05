Заклики до поголовної вакцинації звучать нині звідусіль і на чийсь смак (скільки кумів – стільки й умів), можливо, набули ознак масового психозу чи істерії. Втім, підстави для них, вочевидь, є – ситуація з COVID-19 близька до зовсім загрозливої, і щеплення залишається нині єдиним дієвим засобом запобігання масовому мору (чи могло про щось подібне подуматися два роки тому?).

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Втім, навіть якщо ви вирішили прислухатися до цих рекомендацій і таки навідатися в один з численних пунктів вакцинації, це не означає, що проблеми для вас на цьому закінчаться. Моя знайома, приміром, ще у серпні-вересні пройшла дві процедури щеплення в пункті на вул. Злуки. І наївно вважала, що принаймні з цим питанням має спокій. Тепер же, коли в неї виникла потреба у відповідному сертифікаті, раптом виявилося, що в системі “Дія” він недоступний – з якоїсь причини друге щеплення не зареєстроване. Як це зазвичай у нас ведеться, кожен прокол має конкретне прізвище, ім’я і по-батькові, отож залишається лише припустити недбалість (чи нехлюйство) когось із співробітників на пункті вакцинації. Жінці не залишається нічого іншого, як знову їхати на другий кінець міста і з’ясовувати, хто верблюд (точніше сказати, верблюдиця). Випадок цей, доводилося чути, непоодинокий і, думається, вже цілком на часі, поряд з вакцинацією від коронавірусу, запровадити у нас масове щеплення від стійкої звички робити все, як кажуть північно-східні сусіди, “тяп-ляп”…