Через те, що кількість вакцинованих на Тернопільщині суттєво зросла, збільшився і попит на ковід-сертифікати.

Люди ринули до своїх сімейних лікарів, аби мати на руках довідки про щеплення, повідомляють Т1 Новини. В соцмережах пишуть, щоб забрати документ чекати доводиться немало.

Самі лікарі пояснили, дійсно збільшилась кількість людей у амбулаторіях сімейної медицини. Багато пацієнтів звертаються за картою профілактичних щеплень, яку можна отримати уже після першої дози. Ще частина приходить забрати COVID-сертифікати та міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Ці документи доступні у застосунку “Дія”. Проте, за словами пацієнтів, у паперовому вигляді їх вимагають роботодавці та прикордонники під час виїзду закордон.

Як пояснила завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №9 Ольга Сковронська, по ці документи треба звертатись до сімейного лікаря. Мати з собою посвідчення особи, паспорт, громадянина України, а якщо ви плануєте отримати міжнародне свідоцтво то закордонний паспорт.

У Тернопільській міській поліклініці №2 знімальна група чергу застала. От, щоправда більшість людей очікували не сертифікатів, а прийому у свого сімейного лікаря.