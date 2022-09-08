60 пунктів вакцинації запрацювало на Тернопільщині.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. За її словами, минулого тижня в області щепилося 2699 осіб.

На Тернопільщині фіксують сезонний підйом захворюваності на коронавірус. Щоб вберегтися від хвороби, лікарі рекомендують вакцинуватися. Жителям області доступні такі вакцини: CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson. Люди можуть обирати, яким препаратом щеплюватися.

«За попередній тиждень у Тернопільській області було виявлено 1308 випадків захворюваності на COVID-19. А також вакциновано 2 699 осіб. В області працює 60 пунктів вакцинації, у яких громадяни можуть отримати щеплення. Нагадуємо, що зараз дуже важливо вакцинувати дітей та дорослих не тільки від коронавірусу, але й від інших інфекційних хвороб згідно з календарем профілактичних щеплень».

Жителям краю, які мають два щеплення від COVID-19, рекомендують отримати бустерну дозу.