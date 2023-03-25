Понад сто випадків коронавірусу щодня фіксують на Тернопільщині останнім часом. Зростання рівня захворюваності пов’язують із поширенням нового штаму “Кракен”. Відтак жителів краю просять не нехтувати вакцинацією.

Під час війни охочих щеплюватися від коронавірусу поменшало, – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Втім, вакцинація доступна для всіх.

“Рекордна кількість вакцинувань у нас була в 2022 році, а саме – 6 тисяч щеплень в місяць. Це було у вересні, згодом кількість зменшилися до 3 тисяч. Хочу зазначити, що люди активно вакцинуються у нас навіть попри війну. Один день, коли ми не проводили вакцинацію – це 24 лютого 2022 року, всі інші дні ми вакцинуємо стабільно”, – розповідає Ольга Ярмоленко.

Лікарі наголошують: вакцинація допомагає полегшити перебіг хвороби та захищає від наслідків.