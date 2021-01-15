“В умовах пандемії підвищення тарифів на газ та електроенергію може стати останньою краплею у збуренні суспільства”, – народний депутат Микола Люшняк

З моменту оприлюднення нових тарифів на газ та електроенергію депутатська група «Довіра» зайняла жорстку позицію відстоювання прав звичайних людей.

У результаті численних скарг, які надійшли від територіальних громад, депутати «Довіри» направили низку звернень до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Міненерго, Кабміну, Антимонопольного комітету України щодо обґрунтованості тарифів розподілу природного газу побутовим споживачам та тарифів на транспортування газу.

Окрім цього, вчора, 13 січня, «Довіра» зареєструвала проект Постанови №4580 «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного вжиття комплексних заходів для належного врегулювання цін на енергоносії та їх доставку для побутових споживачів», який вимагатиме включити до порядку денного найближчого засідання Верховної Ради.

Депутати обласної, районної, селищних та сільських рад Тернопільщини від “Довіри” на місцях також поспілкувалися із громадянами, аби донести їхню думку до керівництва держави.

Нардеп з Тернопільщини, член депутатської групи «Довіра» Микола Люшняк каже, підвищувати тарифи на газ та електроенергії в умовах пандемії неприпустимо.

– Після оприлюднення нових тарифів на газ та електроенергію на вулиці українських міст з протестами масово вийшли сотні людей. Мітингувальники висловлювали своє обурення під стінами місцевих рад та навіть перекривали траси міжнародного значення. Ми, депутати «Довіри», поспілкувалися з громадами свого округу й вислухали обурення людей з перших вуст. Зважаючи на це, ми одразу включилися в роботу й зайняли принципову позицію відстоювання прав громадян. Попри свята, «Довіра» вирішила не зволікати, адже вже завтра українці можуть отримати захмарні платіжки за комунальні послуги. В умовах пандемії й коронакризи підвищення тарифів на газ та електроенергію може стати останньою краплею у збуренні суспільства, – зазначив Микола Люшняк.

Також депутати «Довіри» наразі працюють над проєктом закону, який покликаний зупинити практику постійного підвищення цін на природний газ та електроенергію для побутових споживачів й створити належні правові підстави для справедливого формування тарифів у цій сфері.