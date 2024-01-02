В останній день року на Донеччині загинув лейтенант з Тернополя

Напередодні Нового року на фронті загинув тернополянин Ярослав Марків. Йому було 35 років.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Будучи вірним присязі, мужньо виконуючи військові завдання заради нашої Перемоги загинув лейтенант Марків Ярослав Олегович (04.10.1988 р.н.). Його життя обірвалося 31 грудня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. У глибокій скорботі співчуваємо усій родині та близьким воїна. Нехай Господь Милосердний дасть вам сили та мужності пережити таку страшну втрату. Вічна та світла пам’ять захиснику!”.