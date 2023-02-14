Державну підсумкову атестацію скасували для четвертих та дев’ятих класів.

13 лютого набув чинності відповідний наказ Міністерства освіти і науки України, який був підписаний 11 січня. Такий документ підготовлено з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.

– 13 лютого набув чинності наказ МОН, який був підписаний 11 січня про скасування Державної підсумкової атестації для початкової освіти після 4 класу та базової загально середньої освіти після 9 класу, – повідомила Ольга Хома, начальниця департаменту освіти і науки ТОВА. – Діти, які закінчують 4 та 9 клас за поточними оцінками отримають середній бал і його виставлять, як підсумковий.

Роз’яснень щодо скасування ДПА для 11 класу з міністерства ще не отримали. За словами Ольги Хоми, на цю інформацію очікують, оскільки зовнішнього незалежного оцінювання, як такого не відбувається. Замість нього випускники здаватимуть національний мультипредметний тест. Він складається з двох обов’язкових предметів та одного на вибір.