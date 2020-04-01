З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, у зв’язку із введенням в Україні надзвичайної ситуації та карантинного режиму, у Тернополі прийнято ряд важливих рішень.

Зокрема, заборонено проведення пікніків, розпалювання вогню, використання мангалів тощо, в тому числі в місцях відпочинку. Для дотримання цих норм на вихідні та святкові дні буде забезпечена робота мобільних та піших спільних патрулів з числа працівників поліції, ДСНС, муніципальної інспекції в місцях відпочинку.

Також затверджено перелік видів діяльності, які заборонено і дозволено на території Тернопільської міської територіальної громади (з повним текстом протоколу можна ознайомитися у рубриці «Актуально про коронавірус»).

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