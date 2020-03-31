Через загрозу поширення коронавірусу у Тернополі посилили заходи безпеки.

Згідно з рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, у Тернополі заборонили:

– Перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

– Перебування на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів.

Крім цього в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці).

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