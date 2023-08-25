Відбувся допрем’єрний показ стрічки у київському кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) за участі творчої команди та акторів картини, медійників, партнерів, представників кіноіндустрії та шоубізу.

Під час преспоказу пролунало сповіщення повітряної тривоги: преса разом з творцями фільму перейшла до укриття, де і відбулася пресконференція. Символічно, що сигнал відбою прозвучав на прикінцевій частині промові режисера про жагу нашого народу до свободи та незалежності поза часом.

Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

Сьогодні перші тернополяни змогли подивитися фільм у кінотеатрі Miromax. А 30 серпня тернополян та гостей міста чекають неабиякі події, пов’язані з фільмом. Як повідомив голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас: “30 серпня в Тернополі відбудеться два спеціальних покази фільму «Довбуш» за участі творчої команди фільму.

Кінотеатр Miramax: початок заходу о 15:00, квитки можна придбати за посиланням bit.ly/44ir9lK

Кінотеатр «Злата»: початок заходу о 18:00, початок показу 18:30.

Квитки: bit.ly/3E7eHed. Тернопілля безпосередньо причетне до створення стрічки. Так окремі епізоди знімалися у Збаразькому замку і в масових зйомках були задіяні майже триста наших земляків. Також варто відзначити, що роль одного з опришків – побратимів Довбуша зіграв уродженець Тернополя Роман Ясіновський…”

Фільм створено кінокомпанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральною дистрибуцією фільму на території України займаються компанії Kinomania Film Distribution і FILM.UA Distribution.

Джерело: Тернопіль сьогодні