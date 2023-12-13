У Тернополі під час комендантської години п’яний водій намагався втекти від патрульних. ВІДЕО

Під час патрулювання на проспекті Степана Бандери інспектори помітили автомобіль Volkswagen, водій якого перебував на вулиці в період дії комендантської години.

Поліцейські спробували зупинити автівку, та керманич, не виконавши вимоги про зупинку транспортного засобу, продовжив рух, порушуючи правила дорожнього руху. Інспектори розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушникa.

Під час спілкування з чоловіком, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували керманичу пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Охоронці порядку на водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП та склали протоколи за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані спʼяніння) КУпАП та відсторонили від керування.