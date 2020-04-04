Ще чотири випадки захворювання на коронавірус підтвердили сьогодні у Тернополі. Загалом у місті вже восьмеро хворих на цю недугу.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Троє тернополян, у яких сьогодні підтвердили інфекцію – це родичі жінки з Козівського району, яка померла 2 квітня. Коронавірус підтвердили в чоловіка (сина померлої), його дружини та їх тримісячної дитини. Зараз матір з немовлям перебувають у дитячій лікарні. Тато – на амбулаторному лікуванні.

Ще один випадок COVID-19 підтвердили у тернополянки. Жінка 23 березня поїхала до своїх батьків у Монастириський район, які були хворі на коронавірус. Відтак, захворіла і сама. Вона також на амбулаторному лікуванні.

Загалом від початку епідемії коронавірусу в Україні лабораторно підтверджено COVID-19 у 8 жителів Тернополя.