У Тернополі лабораторно підтвердили два випадки захворювання на COVID-19.

Загалом на Тернопільщині станом на 10 годину 27 березня виявлено 26 хворих. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Другий хворий на коронавірус звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції. У нього легкий перебіг хвороби. Зараз проводять забір матеріалу від контактних осіб.

На Тернопільщині станом на 10 годину 27 березня – 26 лабораторно підтверджених випадків, 1 – летальний.

В Україні підтверджено 218 випадків COVID-19. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

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