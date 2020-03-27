26 березня в Тернопільській дитячій міській лікарні лабораторно підтвердився випадок COVID-19 у дитини та її мами.

Як повідомляють у Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом, станом на 10 годину 27 березня стан одинадцятирічної дитини – середньо-важкий з позитивною динамікою. Пневмонії в дитини немає. В такому ж стані і мама. Вона знаходиться разом з дитиною в окремому боксі інфекційного відділення.

У штабі наголошують, що медики працюють у захисних костюмах, якими лікарня забезпечена.

Ще три підозри на COVID-19 в Тернопільській міській дитячій лікарні не підтвердилися. Одній дитині з підозрою наразі зробили лабораторні дослідження – чекають на результат.

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