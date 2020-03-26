Станом на 20:30 годину 26-го березня у Тернопільській області зафіксовано 26 випадків COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Найбільше хворих у Монастириському районі – 23 осіб. Там же є одна жертва.

Сьогодні COVID-19 підтверджено в одинадцятирічної дитини та її мами з Монастириського району, які перебувають в Тернопільській міській дитячій лікарні.

Серед інфікованих також 57-річний житель Заліщик, 55-річний тернополянин і мешканець Золотого Потоку Бучацького району.

Нагадаємо, станом на 15-ту годину сьогоднішнього дня в області було підтверджено 15 випадків захворювання.

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