Станом на 20:30 годину 26-го березня у Тернопільській області зафіксовано 26 випадків COVID-19.
Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
Найбільше хворих у Монастириському районі – 23 осіб. Там же є одна жертва.
Сьогодні COVID-19 підтверджено в одинадцятирічної дитини та її мами з Монастириського району, які перебувають в Тернопільській міській дитячій лікарні.
Серед інфікованих також 57-річний житель Заліщик, 55-річний тернополянин і мешканець Золотого Потоку Бучацького району.
Нагадаємо, станом на 15-ту годину сьогоднішнього дня в області було підтверджено 15 випадків захворювання.
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