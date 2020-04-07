24 пацієнти з коронавірусом перебувають у лікувальних закладах Тернополя, семеро з них — діти. За словами медиків, маленькі пацієнти переносять COVID-19 значно легше від дорослих.

Учора коронавірус виявили у ще одного тернополянина, відтак наразі в обласному центрі — 9 підтверджених випадків. П’ятеро хворих лікується амбулаторно, – розповів начальник управління охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Четверо перебувають у лікарні.

“По інфекційних відділеннях лікувальних установ перебуває 24 пацієнти, семеро дітей, сімнадцять дорослих. У Тернополі дев’ять. Маємо три підозри серед дорослого населення та дві підозри серед дитячого населення, на ізоляції перебуває вісім пацієнтів, загалом на самоізоляції перебуває 510 пацієнтів. По області на ранок маємо 168 лабораторно підтверджених випадків. На жаль, стався летальний випадок — помер священик із Заліщицького району”.

Додамо, наразі в області під підозрою коронавірусу залишається 32 випадки. Остаточні результати будуть відомі після лабораторної діагностики.

Софія Романська

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