На Тернопільщині станом на 22 годину 6 квітня підтверджено вісім нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Таким чином, загалом в області уже 168 хворих на цю недугу. Троє людей померли.

Найбільше хворих – 112 – у Монастириському районі. 18 людей занедужало у Заліщицькому районі, 13 – у Козівському. 9 людей захворіли в обласному центрі. 7 хворих – жителі Кременецького району, 3 – Бучацького району, стільки ж – Підгаєцького. По одному випадку захворювання зареєстровано у Тернопільському, Бережанському та Зборівському районах.

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