Упродовж доби на Тернопільщині не виявили нових випадків коронавірусної хвороби. Втім, наразі під підозрою залишається дев’ять осіб, їхні результати досліджуються. А підтверджено 160 випадків.

Реальна кількість хворих на коронавірус в Україні, а зокрема і на Тернопільщині, може бути набагато більшою, ніж офіційна статистика, – зазначає головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, такі тенденції характерні для більшості хвороб.

«80% осіб, заражених коронавірусом переносять хворобу у легких формах. У нас є підстави вважати, що реальна кількість хворих на коронавірус більша, ніж офіційна статистика. Оскільки чимало людей може у легких формах переносити захворювання і не звертатися до лікарів, але тут є небезпека, що така людина може заражати інших, якщо не буде дотримуватися самоізоляції. У разі ознак захворювання рекомендуємо не зволікати, а звертатися до сімейного лікаря. Не завжди правильно діагностують COVID-19 швидкі тести, точний результат отримуємо після ПЛР дослідження, які проводяться в лабораторних умовах».

За інформацією Центру громадського здоров’я, в Україні станом на 22.00 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19. Протягом доби виявлено 83 нові випадки коронавірусу, 28 людей одужали, 37 померли.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Лікар-епідеміолог розповіла, коли чекати піку COVID-19 на Тернопільщині