Чотирьох дітей та двох дорослих, у яких напередодні діагностували COVID-19, виписали з лікарні.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

У штабі зазначили, що тепер вони перебуватимуть на самоізоляції вдома.

“Вітаю вас усіх з одужанням! Ми вірили у це! Нехай хвороби оминають Вашу домівку стороною! Будьте здорові та бережіть себе! – зазначив міський голова Сергій Надал. – Дякую медикам, завдяки зусиллям яких ми зараз чуємо таку радісну звістку!”

На відео – Ольга Дивоняк, завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.

ЧУДОВА НОВИНА: ДІТЕЙ, У ЯКИХ ВИЯВИЛИ КОРОНАВІРУС, ВИПИСАЛИ З ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНІ

ЧУДОВА НОВИНА: ДІТЕЙ, У ЯКИХ ВИЯВИЛИ КОРОНАВІРУС, ВИПИСАЛИ З ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНІ!🔷 Чотирьох дітей та двох дорослих, у яких напередодні діагностували COVID-19, виписали з лікарні. Тепер вони перебуватимуть на самоізоляції вдома.🔷 Вітаю вас усіх з одужанням! Ми вірили у це! Нехай хвороби оминають Вашу домівку стороною! Будьте здорові та бережіть себе!🔷 Дякую медикам, завдяки зусиллям яких ми зараз чуємо таку радісну звістку! На відео — Ольга Дивоняк, завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.

Опубліковано Сергієм Надалом Понеділок, 6 квітня 2020 р.

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