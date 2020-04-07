ЧУДОВА НОВИНА: ДІТЕЙ, У ЯКИХ ВИЯВИЛИ КОРОНАВІРУС, ВИПИСАЛИ З ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНІ!🔷 Чотирьох дітей та двох дорослих, у яких напередодні діагностували COVID-19, виписали з лікарні. Тепер вони перебуватимуть на самоізоляції вдома.🔷 Вітаю вас усіх з одужанням! Ми вірили у це! Нехай хвороби оминають Вашу домівку стороною! Будьте здорові та бережіть себе!🔷 Дякую медикам, завдяки зусиллям яких ми зараз чуємо таку радісну звістку! На відео — Ольга Дивоняк, завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.