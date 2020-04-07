Чотирьох дітей та двох дорослих, у яких напередодні діагностували COVID-19, виписали з лікарні.
Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
У штабі зазначили, що тепер вони перебуватимуть на самоізоляції вдома.
“Вітаю вас усіх з одужанням! Ми вірили у це! Нехай хвороби оминають Вашу домівку стороною! Будьте здорові та бережіть себе! – зазначив міський голова Сергій Надал. – Дякую медикам, завдяки зусиллям яких ми зараз чуємо таку радісну звістку!”
На відео – Ольга Дивоняк, завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.
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