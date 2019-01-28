У тернопільських комунальників видалися безсонні вихідні

28/01/2019 Розмір тексту:

Погода цими вихідними додала роботи комунальникам. Через хуртовини та ожеледицю, яка постійно утворювалася на автошляхах і тротуарах, доводилося працювати цілодобово, щоб забезпечити дороги проїзними.

Як повідомив начальник міського управління ЖКГ Олег Соколовський, у нічний час використовували понад 25 одиниць снігоочисної техніки.

«Для ліквідації наслідків негоди робота продовжувалася і в нічний час. Було задіяно 25 одиниць спецтехніки, зокрема 10 піскорозкидачів, 8 машин для підмітання тротуарів, 3 одиниці техніки для посипання тротуарів і ще 3 для прогортання з відвалом».

У Тернопільській міській раді наголошують, при виявленні неналежного прибирання можна телефонувати на номером гарячої лінії: 073 015 1481.

Автошляхи області також залишалися проїзними, – запевнили у службі автомобільних доріг. Для розчищення залучали близько сотні шляховиків, а також техніку підрядних організацій. Попри це деякі водії скаржилися у соцмережах на слизькі спуски та підйоми.

Софія Романська