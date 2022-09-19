У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка відбулася прем’єра «Голгофи». Це вистава про унікального українця, нашого земляка – Йосифа Сліпого.

Жанр спектаклю – містерія непокори. Виставу написав і поставив режисер театру, народний артист України Олег Мосійчук. Каже: для її створення використав матеріали судових справ патріарха, його мемуари, спогади сучасників.

«Прем’єру з нагоди 130-річчя Патріарха планували ще до початку повномасштабної війни, однак її довелося відкласти до сьогодні. Патріарх Йосиф Сліпий відомий для всього світу, однак на батьківщині мало хто знає про цю історичну постать. Це була людина непохитної віри й твердої волі. Патріарх Йосиф Сліпий 18 років був політв’язнем у радянських таборах. Він вийшов з ув’язнення в 70 років і решту життя провів за кордоном, де віддано служив Україні».

Сценографію та костюми для вистави підготував заслужений художник України Григорій Лоїк, музичне вирішення – Олега Мосійчука, Сергія Чикалова, відповідальний за пластику – Дмитро Татарінов. По закінченню вистави нагородили акторів театру, які тримають оборону культурного фронту й не залишаються осторонь благодійності. До слова, саме з “Голгофи” у Тернополі розпочався театральний сезон.