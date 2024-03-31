У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки не перестають експериментувати у створенні вистав та дивувати глядачів. Черговий доказ цьому – нова постановка «ПаЧеМаСл» для наймолодших глядачів. Одразу інтригує дивна назва, та розшифрувати її буде легко, познайомившись із головними героями казки.

Її прем’єрний показ відбувся До Міжнародного дня театру, 27 березня. Та усі бажаючі можуть завітати на виставу ще 31 березня об 11.00 та 13.30.

– «ПаЧеМаСл» – це не просто казка, це експеримент, – розповіли у ляльковому. – В ігровій кімнаті «Африканські джунглі» весело проводить час компанія друзів: Папуга, Черепашка, Мавпочка і Слоненя. Разом вони граються, змагаються, експериментують… але одного разу друзі вирішили піти проти правил. До чого призведе таке рішення та чим усе закінчиться, дізнаєтеся, завітавши на прем’єру.

Це також історія про те, як важливо у житті знайти себе, знайти для себе друзів і не втратити ані перше, ані друге. Нову постановку здійснив Олег Боков за п’єсою Людмили Оспадової. Над нею також працювали художниця Оксана Федун та композитор Володимир Депутат. Ролі виконують: Папуга – Микола Капшій, Черепашка – Назар Рогач, Мавпочка – Євгенія Ішутіна-Дробей, Слоненя – Наталія Буняк.

У театрі зазначають, що вистава створена для найменших глядачів, але й дорослим буде чого повчитися у казкових персонажів.

Фото із сайту лялькового театру