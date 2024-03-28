Нову виставу підготували у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Це лірична комедія «Звідки беруться діти» за твором українського драматурга Анатолія Крима. Це вже друга п’єса автора у репертуарі нашого театру. Прем’єрний показ відбувся у Міжнародний день театру, 27 березня.

Вистава «Звідки беруться діти», як розповіли у драмтеатрі, це ода Жінці, де із звичайних, невинних подій виходить життєва лірична комедія. Хтось народжує легко, хтось чекає на дитину роками, хтось хоче дівчинку, хтось тільки хлопчика, – і зрештою всю ситуацію мусять «розрулювати» лікарі від Бога.

– Анатолій Крим круто зав’язав цей сюжет, зробивши таку лірично-драматичну, комедійну форму, – розповів Олег Мосійчук, режисера-постановник, народний артист України. – Автор зводить жінок в одне місце, в пологовий будинок, в кожної своя доля, своя проблема. Цей клубок розв’язується через призму житейської мудрості й доброго гумору. Хтось відмовляється від дитини через обставини, які склалися, а хтось прагне дитини, але народити не може.

Постановка розповідає про історії семи жінок, які розгортаються в пологовому відділенні лікарні чи пологовому будинку невеличкого районного центру. Часом це смішні, а часом не зовсім веселі повороти подій. Але врешті, все завершується добре.

Над виставою працювали: режисер, музичне вирішення – народний артист України Олег Мосійчук; сценографія та костюми – заслужений художник України Григорій Лоїк; пластика – Наталія Олексів; відео – Андрій Кащишин; студійний запис – Григорій Лучків.

Прем’єрні покази комедії «Звідки беруться діти» у драмтеатрі відбудуться ще 30,31 березня та 3,13,17,20,24 квітня.