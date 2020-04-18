В п’ятницю, 17 квітня працівники Теребовлянського відділу поліції виявили тіло невідомого чоловіка в річці поблизу населеного пункту Кровінка.

Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події встановили, що це місцевий мешканець Ярослав Войтович. Чоловік зник ще 15 березня. На його розшуки було задіяно весь особовий склад поліцейських та рятувальників.

Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи, повідомляють у поліції.