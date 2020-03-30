На Тернопільщині у Монастириському районі кілька працівників серед сестринського персоналу написали заяви на звільнення після того, як в районі 25 медиків інфікувалися коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це в етері hromadske розповів заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

«Декілька заяв написано на звільнення. Вони, мабуть, будуть звільнені, якщо вони не хочуть, і будуть взяті на роботу інші», — розповів він.

Він допускає, що незабаром у районі може виникнути брак медперсоналу, водночас станом на сьогодні медиків достатньо.

«Працює 10 лікарів, які задіяні у переобладнаній лікарні на інфікований шпиталь, і приблизно 15 медсестер», — уточнив Дронь.

Як повідомлялося, у Монастирському районі Тернопільської області станом на ранок 28 березня коронавірус виявили у 21 медичного працівника. Згодом вірус виявили ще у 4 медиків. Першою інфікувалася медсестра.

Загалом, за останніми даними, у районі інфікувалися 47 людей, один з яких помер.

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