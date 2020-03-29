Восьмеро працівників інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги вже звільнились.

Вони ще не працювали з хворими на коронавірус, але й не хотіли ризикувати, розповів головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський в ефірі Суспільного, передає Область.

“Є люди, в яких є хрорічні захворювання, є люди, в яких малі діти. І щоб не наражати сім’ю і себе вони просто звільнилися з роботи. Звичайно, цього б могло не статися, якби не мотивація. Отримуючи 4 тисячі гривень зарплати, звичайно, мало хто може віддавати себе роботі в таких умовах”, – сказав Ярослав Чайківський.

Також лікар додав, що на сьогодні Тернопільська лікарня швидкої допомоги має достатньо працівників, необхідного обладнання та засобів захисту, щоб протидіяти коронавірусній хворобі.

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