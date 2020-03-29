Коронавірус виявили у двадцяти лікарів у Монастириському районі. Через стрімке поширення небезпечної інфекції серед медичних працівників, у Монастириській лікарні — нестача кадрів.

Упродовж доби кількість заражених коронавірусом у Монастириському районі сягнула 44-ох, – повідомив лікар-епідеміолог Володимир Паничев. На Тернопільщині загальна кількість інфікованих станом на 22.00 28 березня підвищилася до п’ятдесяти семи.

“У Монастириському районі зареєстровано 44 випадки (один летальний), Заліщицькому — 9, Тернополі – 2, Кременецькому — 1, ще один випадок діагностовано у Тернопільському районі. Загалом упродовж доби кількість інфікованих в області збільшилася на чотирнадцять. У зв‘язку із ситуацією, що склалась у Монастириському районі, Міністерством охорони здоров‘я України буде надано адресну допомогу Монастириській центральній районній комунальній лікарні у вигляді респіраторів та костюмів біологічного захисту”.

Загалом в Україні підтверджено 356 випадків COVID-19. Протягом доби отримано 47 позитивних результатів на коронавірусну інфекцію.

Софія Романська

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