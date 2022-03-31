Петицію «Скульптура чотирилапої тернополянки Джессі» підтримали у міській раді. На засіданні виконкому 30 березня дали дозвіл на встановлення однойменної скульптури.

Таку петицію наприкінці січня зареєструвала Тетяна Семусь. Вона набрала 303 голоси і її винесли на розгляд виконкому.

«Джессі, Бочка, Циганка – це лише частина імен, якими тернополяни називали неймовірно харизматичну безпритульну собаку, яка близько трьох років жила на вулицях Тернополя, – пише у зверненні Тетяна Семусь. – Улюбленим заняттям Джессі було неквапливо прогулюватись центральними вулицями міста, зустрічати своїх шанувальників, приймати від них знаки уваги і смаколики та супроводжувати їх. Джессі воліла постійно бути серед людей та у центрі уваги, тому жодна спроба волонтерів прилаштувати тварину в сім’ю не дала результату: собака вперто поверталася на вулиці рідного Тернополя жити звичним «богемним» життям. Джессі гуртувала навколо себе людей і впевнено завоювала собі статус «чотириногої тернополянки». Одночасно декілька волонтерських організацій опікувалися твариною, тож, коли одного разу собака зламала ногу, на допомогу прийшло багато людей – допомагали фінансово, цікавились процесом одужання, провідували її в клініці. На жаль, 1 січня 2022 року Джессі померла. Однак тепла пам’ять про цю позитивну бездомну собаку буде жити в серцях тисяч гостей та жителів Тернополя».

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З огляду на вищезазначене, а також з метою культивування гуманного ставлення до тварин та збільшення кількості туристичних атракцій в місті Тетяна Семусь запропонувала встановити скульптуру Джессі на одній із пішохідних вулиць центру міста – Валовій або Сагайдачного, на яких собака бувала щодня. Біля пам’ятника також має бути напувалка для тварин у вигляді мисочки. У петиції також вказано, що містяни готові виготовити скульптуру за кошти зібрані з добровільних внесків. А облаштувати місце для пам’ятника та підвести до нього воду пропонується міській владі.

У прийнятому рішенні вказано, що скульптуру можна встановити на території парку «Топільче» поряд із мультифункціональним майданчиком для вигулу та дресирування собак. Роботи з облаштування та благоустрою території під встановлення паркової скульптури має провести управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.