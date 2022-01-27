Жителі обласного центру ініціюють встановлення пам’ятника “чотирилапій тернополянці” – собаці Джессі.

Про це у соцмережі написала Тетяна Семусь.

Джессі – це вулична собака, яка жила переважно у центрі Тернополя й була улюбленицею багатьох тернополян. Нещодавно, а саме 1 січня 2022 року Джессі померла, пише Терен.

– Йду по центру і ловлю себе на думці, що шукаю очима постать Джессі. Не віриться, що ця незабутня дама вже не прочалапає неквапливо вулицями в пошуках чогось смачненького або когось знайомого. В один момент після її смерті ми чітко зрозуміли, що Джеся повинна залишитися там, де і має бути – на одній із пішохідних вулиць міста, – пише жінка.

Задум ініціаторів встановлення пам’ятника – собака має бути увіковічена в своїй справжній огрядній величині, щоб кожен зміг її погладити і згадати. Вони вважають, що місцевим гідам буде що розказати туристам про чотирилапу тернополянку.

– Амбітність затїї полягає в тому, що скульптура Джессі має бути виконана спільнокоштом нас з вами, тернополян, як остання шана нашій улюблениці. Якщо вам відгукується ця ідея і ви бачите себе посильним донором такої родзинки міста – перейдіть за посиланням petition.e-dem.ua і підтримайте петицію до міської ради, – каже ініціаторка петиції Тетяна Семусь.

Станом на 11 годину 26 січня петицію під назвою» Скульптура чотирилапої тернополянки Джессі» підписали 28 осіб з 300 необхідних. Розпочали збирати підписи 25 січня. Збір підписів триватиме ще 29 днів.

Нагадаємо, Джессі жила на вулиці, зазвичай її бачили у центрі Тернополя. Завдяки ласкавому характеру вона стала улюбленицею багатьох тернополян. Часто заходила у крамниці, де її підгодовували. На жаль, у перший день нового року чотирилапої тернополянки не стало. Зоозахисники переконані, що собаку хтось отруїв.

“Джессі дякуємо тобі за радість і любов, яку ти дарувала тернополянам. Вибач, що не змогли тебе врятувати… R.I.P”, – написали на сторінці організації “Ноїв ковчег”.

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