Постанову «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» прийняли 9 травня у Кабміні. Стосується вона музики у громадському автомобільному транспорті і таксі.

– Відтепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв, – повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Тернопільській області. – Також водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів. Нововведення стосуються також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Цю Постанову, як зазначають в обласній Держпродспоживслужбі, прийняли на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.