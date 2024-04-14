Британський музикант та вокаліст метал-гурту Judas Priest Роб Гелфорд поділився фото з прапором України та м’якою іграшкою, які йому подарували з Тернополя.

“Slava kat” – підписав фото Гелфорд.

На іграшковому котику ззаду зображено прапор України та назву гурту, пише видання Букви. Також на фото видно листівку, на які написано “Вітання з Тернополя”.

В коментарях жінка написала:

“Містере Гелфорд, ми дуже раді бачити ці фото! Цей маленький подарунок від мого сина. Ми були на бекстейджі у Кракові. Дякуємо за підтримку України. Ви велика ЛЮДИНА!”.