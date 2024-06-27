Подарункові книги українською — особлива категорія подарунків. Література, написана чи перекладена рідною мовою, фактично переживає друге народження, а в суспільстві спостерігається жвавий інтерес до всього, що має національний відбиток. Для тих, хто читає книги українською мовою, стежить за новинками, але водночас цінує класичні твори, такий варіант подарунка буде якщо не ідеальним, то точно одним з найкращих.

Яка література рідною мовою має попит

Сьогодні книги українською купити можна як на подарунок, так і для себе. Найбільший попит мають перераховані нижче:

історія України — окремі книжки чи багатотомники про певні історичні періоди, видатних особистостей;

серії популярних книг на зразок «Гаррі Поттера», «Відродження нації» Винниченка;

найкращі твори українських письменників і поетів (Г. Сковорода, Л. Українка, І. Франко, І. Котляревський тощо);

перекладена світова класика та сучасні автори (Марко Вовчок, Роберт Грін, Леонід Кучма, Борис Джонсон, Стівен Кові);

раритетні чи подарункові видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка в дорогому оздобленні;

художні альбоми відомих митців (М. Приймаченко) і старовинні атласи;

подарункові екземпляри Біблії та інших творів, що мають велике релігійне значення;

цікаві й корисні добірки — біографії видатних світових або національних політичних діячів, збірки притч, поезії, законів;

подарункові набори, які крім паперового видання містять елементи української національної символіки;

довідники зі зброї, ефективних навичок тощо.

Усі ці книги є чудовими варіантами презентів на день народження, іменини, державні та релігійні, а також професійні свята. Справді цікаві, змістовні книги на українській мові перечитують протягом усього життя, але, крім того, вони мають шанси стати прикрасою особистої бібліотеки чи робочого кабінету.

Де найкращий вибір?

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