Родина Війтюк із Чорткова просить про допомогу.

Їхній дочці, 18-річній Надії, влітку поставили страшний діагноз – саркома Юінга (рідкісний вид раку), повідомляє Терен.

Вона два роки навчалася в коледжі, багато часу проводила з друзями. Її оптимізм і позитив відбивається у блиску очей та посмішці. Одна з найбільших мрій – продовжити навчання та працювати за обраною професією, втілювати в життя свої мрії, подорожувати. Але, як ви всі знаєте, це неможливо, якщо не дозволяє здоров`я.

Дівчина вже пройшла всі необхідні обстеження і почала приймати хіміотерапію в клініці Хьюстона. Заплановано 6 курсів хіміотерапії, операція і, залежно від обстежень, ще 8-12 курсів хіміотерапії.

Загальна вартість лікування 150-200 тисяч доларів. Родина вже витратила власні заощадження на обстеження та початок лікування. Просимо небайдужих відгукнутися та допомогти.

5355 0762 2321 3497 Укргазбанк

Війтюк Надія Андріївна

4149 4390 1111 5734 Приватбанк

Війтюк Наталія Петрівна

021000322 Bank of America

Nadiia Viitiuk

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