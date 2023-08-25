У День незалежності на фронті загинув командир батальйону з Тернопільщини, підполковник Юрій Пушкін

З фронту знову прийшла сумна звістка – загинув командир 55-го батальйону, підполковник Юрій Георгійович Пушкін.

Про важку непоправну втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

Герой мешкав у Теребовлі. Йому було 54 роки.

Воїн загинув під час виконання військових обов’язків 24 серпня у місті Лиман Донецької області.

“Юрій Георгійович був вольовим, наполегливим та принциповим військовослужбовцем, авторитетом для своїх побратимів, гарним другом для товаришів по службі”, – зазначають у міській раді.

Тіло загиблого Воїна зустрінуть у Теребовлі о 12-й годині 26 серпня. Мешканців міста просять прийти з лампадками до перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая, аби віддати останню шану Захиснику. Чин похорону відбудеться наступного дня, 27 серпня, о 14-й годині. Поховають Воїна на Алеї Героїв, що на міському кладовищі у Теребовлі.

“Війна забирає найкращих, але їх подвиг житиме вічно! Герої не вмирають! Вони навічно залишаються в строю, на захисті рідної землі. Вони просто покидають поле битви, щоб оберігати Україну на небесах…

Не забудемо Воїна! Не пробачимо ворогу!

Вічна пам’ять і слава відважному Захисникові!”, – ідеться у зверненні міської ради.