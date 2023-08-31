У четвер, 31 серпня, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко з робочим візитом відвідав Чортків.

Провів нараду з особовим складом районного відділу поліції за участю представників органів місцевого самоврядування, прокуратури та представив нового керівника підрозділу.

На посаду начальника районного відділу поліції призначений підполковник Олександр Процак. За фахом він юрист, закінчив Національну академію внутрішніх справ. Тривалий час працював у слідчих підрозділах поліції Тернопільщини. Очолював відділення поліції № 2 (м. Бучач).

Під час наради Сергій Зюбаненко наголосив на важливості профілактики злочинів, миттєвого реагування на звернення громадян та створення безпекового середовища на території громади.