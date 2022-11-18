У бою на Луганщині загинув молодий майор з Тернопільщини

Ще один Герой з Тернопільщини віддав життя за Україну.

У запеклому бою загинув Ігор Кулініч, 1994 року народження, мешканець села Ридомиль Кременецького району.

“Заступник командира десантно-штурмового батальйону, військової частини Збройних Сил України, загинув у бою поблизу населеного пункту Площанка, Сватівського району, Луганської області, проявивши стійкість і мужність.

Майор Ігор Кулініч отримав ушкодження внаслідок військових дій зі сторони агресора від вибухів та осколків.

Співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам…

Герой завжди житиме у наших серцях!

Слава вірному сину України!”, – ідеться у повідомленні Кременецької РДА.