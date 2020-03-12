Долар вартує майже 27 гривень, євро – 30.

У тернопільських відділеннях банків валюта за вчорашній день здорожчала майже на гривню. Різке просідання національної валюти пов’язують з панікою навколо коронавірусу, а також негативними економічними тенденціями на світовому ринку.

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 31 копійку до 25.62. Українська валюта продовжує стрімке падіння на тлі коливання світової економіки, фінансової кризи через конфлікт між Росією та організацією країн-експортерів нафти. Відтак на четвер НБУ визначив курс євро на рівні 29,04. У регіональних відділеннях банків курс євро перевищує 30 грн., курс долара сягає понад 27 грн. Як запевнив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, формує курс валюти в Україні ринок. Влада жодного впливу вартість валюти не має.

Фінансисти прогнозують подальше ослаблення гривні. Втім, різкі зміни називають тенденційними.

Софія Романська