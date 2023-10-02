Національний банк України оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Бізнес.Цензор з посиланням на пресслужбу регулятора.

“Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті”, – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку уточнили, що завдяки компенсуванню дефіциту валюти регулятором курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.

“Крім того, Національний банк суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення”, – наголошується у повідомленні.

Голова правління НБУ Андрій Пишний на брифінгу уточнив, що зусилля регулятора після переходу до режиму керованої гнучкості курсу гривні будуть спрямовані на стримування коливань курсу. Водночас він відмовився уточнити діапазон коливань, який Нацбанк вважає прийнятними.

“Ми ніколи не даємо курсових прогнозів та нашого бачення оптимального курсу”, – сказав Пишний.

Водночас умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому сегменті ринку та формування банками карткового курсу не змінюються.

“Він працює в такому режимі вже майже півтора року, упродовж яких гривня як послаблювалася, так і суттєво зміцнювалася. НБУ продовжить докладати зусиль для сприяння належній роботі готівкового валютного ринку, зокрема мінімізуючи різницю між готівковим та офіційним курсами”, – наголошується у повідомленні.

Голова правління НБУ Андрій Пишний наголосив, що рішення Нацбанку жодним чином не створює причин для збільшення попиту на готівкову валюту.

“Я вважаю, що сьогоднішнє рішення – це не проблема, це вирішення проблеми… І немає жодних причин для паніки, хоча б тому, що Національний банк чітко заявляє, що мова йде про керований процес, мова не йде про вільне плавання, мова йде про рекордний обсяг золотовалютних резервів і чітке розуміння Національним банком усіх викликів, які так чи інакше будуть покриті”, – наголосив голова Нацбанку.

“Так, можлива тривога. Немає жодних підстав для неї… Для того сегменту, який купує готівкову валюту нічого не зміниться. Режим плаваючого курсу для вас вже є, він функціонує. Лише на минулому тижні гривня декілька разів сходила до одних параметрів і повернулася до інших”, – запевнив Пишний.

У Нацбанку нагадали, що перехід до керованої гнучкості курсу є одним із кроків реалізації Стратегії помʼякшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

“Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які можуть генерувати тривале утримання фіксованого курсу”, – додали у Нацбанку.