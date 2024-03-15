Нумізматика є сферою колекціонування грошей різних епох. Гроші завжди несуть особливу інформацію. На них зображують відомих діячів або ж нагадування про важливі для історії країни події. Нумізматика також має наукове підґрунтя, тому як фінансовим знакам присвячені наукові праці та дослідження.

В Україні існують рідкісні металеві грошові знаки, за якими полюють нумізмати. Такі монети НБУ можна придбати на сайті Монітекс. Національний Банк України запровадив цілу нумізматичну програму, в рамках якої випускає монети до ювілейних дат і різних пам’ятних подій у нашій країні та світі. Монети НБУ є не тільки символом нашої державності. Вони багато що розповідають про культурні, наукові та історичні цінності України.

Колекційна цінність монет України

З моменту проголошення незалежності Україна почала карбувати власні гроші. Це робили в Італії, потім виробництво перенесли на Луганський патронний завод. А після заснування Монетного двору НБУ все обладнання з заводу було транспортовано у Київ, і карбування розпочалось там.

Зазвичай для нумізматів особливу цінність мають такі види металевих знаків:

що випускались обмеженим тиражем;

мали якісь дефекти чи брак при карбуванні;

варіанти з пробним статусом;

незвичайного дизайну;

пам’ятні моделі;

ювілейні монети.

Подарункові варіанти, пам’ятні і ювілейні монети з дорогоцінних і недорогоцінних металів можна купити безпосередньо у НБУ. Але багато рідкісних екземплярів треба розшукувати в продажу на сайтах нумізматів, або в спеціалізованих інтернет-магазинах.

Різновиди нумізматичних цінностей

До грошових екземплярів, які хочуть бачити у своїх колекціях нумізмати, належать як обігові, так і інші види монет. Які різновиди можуть зацікавити колекціонерів:

10, 25 та 50 копійок перших тижнів 1991 року карбу з втиснутим гербом;

інвестиційні варіанти з дорогоцінних металів: золота та срібла найвищої проби, вони належать до категорії банківських металів;

ті, що мають дрібні відмінності у вигляді зміщення зображення, 2-х аверсів, гладкого гурту, відсутності року карбуванні тощо;

у складі яких змішано дорогоцінні та недорогоцінні матеріали: срібло, мельхіор, золото, нейзильбер.

Пам’ятні та ювілейні екземпляри НБУ почав карбувати в 1995 році. Незалежно від номіналу, всі вони мають різну вартість на цей час. Вони цінні завдяки своєму невеликому тиражу, та ще й більша частина таких грошей була вивезена за кордон. Тому придбання рідкісної монети завжди є великим досягненням для справжніх поціновувачів-колекціонерів.