Нумізматика є сферою колекціонування грошей різних епох. Гроші завжди несуть особливу інформацію. На них зображують відомих діячів або ж нагадування про важливі для історії країни події. Нумізматика також має наукове підґрунтя, тому як фінансовим знакам присвячені наукові праці та дослідження.
В Україні існують рідкісні металеві грошові знаки, за якими полюють нумізмати. Такі монети НБУ можна придбати на сайті Монітекс. Національний Банк України запровадив цілу нумізматичну програму, в рамках якої випускає монети до ювілейних дат і різних пам’ятних подій у нашій країні та світі. Монети НБУ є не тільки символом нашої державності. Вони багато що розповідають про культурні, наукові та історичні цінності України.
Колекційна цінність монет України
З моменту проголошення незалежності Україна почала карбувати власні гроші. Це робили в Італії, потім виробництво перенесли на Луганський патронний завод. А після заснування Монетного двору НБУ все обладнання з заводу було транспортовано у Київ, і карбування розпочалось там.
Зазвичай для нумізматів особливу цінність мають такі види металевих знаків:
- що випускались обмеженим тиражем;
- мали якісь дефекти чи брак при карбуванні;
- варіанти з пробним статусом;
- незвичайного дизайну;
- пам’ятні моделі;
- ювілейні монети.
Подарункові варіанти, пам’ятні і ювілейні монети з дорогоцінних і недорогоцінних металів можна купити безпосередньо у НБУ. Але багато рідкісних екземплярів треба розшукувати в продажу на сайтах нумізматів, або в спеціалізованих інтернет-магазинах.
Різновиди нумізматичних цінностей
До грошових екземплярів, які хочуть бачити у своїх колекціях нумізмати, належать як обігові, так і інші види монет. Які різновиди можуть зацікавити колекціонерів:
- 10, 25 та 50 копійок перших тижнів 1991 року карбу з втиснутим гербом;
- інвестиційні варіанти з дорогоцінних металів: золота та срібла найвищої проби, вони належать до категорії банківських металів;
- ті, що мають дрібні відмінності у вигляді зміщення зображення, 2-х аверсів, гладкого гурту, відсутності року карбуванні тощо;
- у складі яких змішано дорогоцінні та недорогоцінні матеріали: срібло, мельхіор, золото, нейзильбер.
Пам’ятні та ювілейні екземпляри НБУ почав карбувати в 1995 році. Незалежно від номіналу, всі вони мають різну вартість на цей час. Вони цінні завдяки своєму невеликому тиражу, та ще й більша частина таких грошей була вивезена за кордон. Тому придбання рідкісної монети завжди є великим досягненням для справжніх поціновувачів-колекціонерів.