Оголошенням про продаж колекційних монет зацікавилася жителька Тернополя. Його вона знайшла на сайті купівлі-продажу.

Ще 28 жовтня жінка зідзвонилася із продавцем і домовилася про покупку. Проте невідомий сказав, що висилатиме монети при одній умові – це стовідсоткова оплата за товар.

Тернополянка погодилася і її чоловік зі своєї картки на вказаний номер рахунку перерахував 37 тисяч гривень. Жінка очікувала на колекційні монети майже два тижні, але продавець на дзвінки не відповідав і перестав виходити на зв’язок.

Із заявою потерпілі звернулися до поліції. Триває слідство.